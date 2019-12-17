Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Неконституционно: Зеленскому отказали в полномочиях
Неконституционно: Зеленскому отказали в полномочиях
Украина
РФ парировала жесткие нападки ООН по Украине
РФ парировала жесткие нападки ООН по Украине
Политика
Следующая за США: Британия обвинит РФ
Следующая за США: Британия обвинит РФ
Европа
Названы самые опасные алкогольные напитки
Названы самые опасные алкогольные напитки
Общество

В Коми женщину с инсультом везли в больницу на электричке 

Российская Газета 1 час назад
«Мама лежала на полу в вагоне. Через нее переступали»
Фото: РИА Новости
Жительница поселка Каджером из Республики Коми, у которой случился обширный инсульт, два часа лежала в сидячем поезде на носилках на полу. Так ее транспортировали в центральную районную больницу в Печору. Об этом вопиющем случае рассказала дочь женщины Елизавета Лебедевайтис. Шокирующие фото и крик души она опубликовала на портале "Активный регион".
Маме Елизаветы стало плохо. Вызвали медиков. Сотрудники поставили диагноз — обширный инсульт. Необходима была срочная транспортировка в Печорскую центральную районную больницу.
— Печора— через реку, дороги нет. Стационар в поселке закрыт. И о первой помощи можно забыть. Второй машины скорой помощи нет, чтобы маму доставить хотя бы до Кожвы. Оставлять поселок без помощи медработников в этот день никак нельзя было. Вызов за вызовом. Выход был один — пригородный поезд Ираель — Печора, — говорит Елизавета.
Но в этом поезде все вагоны сидячие. Пассажиры готовы были предоставить свои места. Но разместить лежачего человека на сиденьях невозможно, они для этого не приспособлены, тем более больного, которому противопоказаны всякого рода движения. И оставался один выход — на полу вагона. Женщину на тонких медицинских носилках положили в проходе, на холодном полу.
— Два часа мама лежала на полу в вагоне, перед самым входом. На такое нельзя было смотреть без слез. Люди, заходящие в вагон, переступали через человека, руки и ноги мамы были холодные, давление измерить было невозможно, — рассказывает расстроенная Елизавета.
Ее маму сопровождала и сотрудница Каджеромской больницы. Она сама очень переживала и перед каждой остановкой сидячего поезда вставала и предупреждала входящих в вагон пассажиров, что везут больную женщину и чтобы все были аккуратными.
Поселок Каджером находится в 86 километрах от районного центра — города Печоры. Этот населенный пункт возник из Кожвинского лесопункта еще в тридцатых годах прошлого столетия. Сегодня, по последней переписи населения, в Каджероме проживают чуть больше 1,8 тысячи человек. Есть и своя больница, школа с интернатом, детсад, библиотека.
"У нас в поселке проживают люди пожилого возраста, много детишек. Случаются разные травмы. И что делать? Неужели люди заслужили такое отношение? Случай с мамой не первый и не последний", — написала жительница Каджерома Елизавета Лебедевайтис.
Корреспонденту "РГ" удалось поговорить с некоторыми жителями поселка. Все они высказывают претензии и по поводу поезда, люди уже давно просили, чтобы в составе вагонов был хотя бы один плацкартный, и медуслуг.
В министерстве здравоохранения и социального развития Республики Коми на крик души жительницы Каджерома отреагировали спокойно, отметив, что там оказывается первичная доврачебная и врачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях, в том числе в дневном стационаре. Работает и круглосуточный стационар на семь коек. Штат полностью укомплектован врачами — один терапевт и один педиатр — и на 90 процентов средним персоналом. Если же у пациентов появятся показания для экстренной медицинской помощи, то их эвакуируют авиати ранспортом, железнодорожным и автомобильным транспортом.
Глава же Каджеромского сельского поселения Владимир Гапонько своего раздражения не скрывал:
— У нас на шесть посел Жительница поселка Каджером из Республики Коми, у которой случился обширный инсульт, два часа лежала в сидячем поезде на носилках на полу. Так ее транспортировали в центральную районную больницу в Печору. Об этом вопиющем случае рассказала дочь женщины Елизавета Лебедевайтис. Шокирующие фото и крик души она опубликовала на портале "Активный регион". В ответ: "У нас оптимизация". Когда же она будет разумной?
Видео дня. Первая свадьба трансгендеров в Казани
Российская Газета: последние новости
Тела семи человек найдены в грузовике в Рио-де-Жанейро Тела семи человек найдены в грузовике в Рио-де-Жанейро Затонувший в Севастополе плавдок поднимет Черноморский флот Затонувший в Севастополе плавдок поднимет Черноморский флот На Камчатке считавшийся мертвым мужчина пришел за невыплаченной пенсией На Камчатке считавшийся мертвым мужчина пришел за невыплаченной пенсией
Комментарии 4 
Теги:
Происшествия , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неконституционно: Зеленскому отказали в полномочиях
Неконституционно: Зеленскому отказали в полномочиях 10
РФ парировала жесткие нападки ООН по Украине
РФ парировала жесткие нападки ООН по Украине 10
Следующая за США: Британия обвинит РФ
Следующая за США: Британия обвинит РФ 49
Названы самые опасные алкогольные напитки
Названы самые опасные алкогольные напитки
Трамп пообещал разобраться с КНДР
Трамп пообещал разобраться с КНДР
Видео
Опубликовано видео задержания угонщика автомобиля из каршеринга
01:15
Опубликовано видео задержания угонщика автомобиля из каршеринга
Происшествия
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
01:28
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
Общество Происшествия
Пятиэтажный дом горит в Ухте: есть погибшие
01:28
Пятиэтажный дом горит в Ухте: есть погибшие
Происшествия Пожары
Собака утопила машину хозяина в пруду
01:41
Собака утопила машину хозяина в пруду
Происшествия В мире
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
00:39
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
Оружие
«В советские времена было жестче»: кому запретили выезд
00:48
«В советские времена было жестче»: кому запретили выезд
Общество Статьи
Турция срывает покров с российских ЧВК
03:47
Турция срывает покров с российских ЧВК
В мире Армия
Опубликовано видео мотопробега Санта-байкеров в Испании
00:31
Опубликовано видео мотопробега Санта-байкеров в Испании
В мире Общество
Опубликовано видео с подсветкой Крымского моста
00:27
Опубликовано видео с подсветкой Крымского моста
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
09:57
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение