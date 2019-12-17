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В машину одесского депутата кинули коктейль Молотова: видео 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
В машину одесского депутата кинули коктейль Молотова
Фото: patticake1601pixabay.com
Спасателям удалось потушить возгорание, однако машина получила значительные повреждения.
В Одессе неизвестный поджег машину депутата областного совета Александра Ахмерова. По словам очевидцев, в автомобиль Lexus бросили коктейль Молотова.
Инцидент произошел 16 декабря неподалеку от здания департамента коммунальной собственности Одесского городского совета. В припаркованный авто кинули емкость с зажигательной смесью. Спасателям удалось потушить возгорание, однако машина сильно пострадала, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области. После произошедшего из здания департамента вышли некие люди и сняли с автомобиля номерные знаки, добавили очевидцы.
Ахмеров является членом областного совета и исполкома горсовета. В 2010-2015 годах он был председателем Одесской городской избирательной комиссии, напоминает УНИАН.
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Теги:
Происшествия , УНИАН
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