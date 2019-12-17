В машину одесского депутата кинули коктейль Молотова: видео

Спасателям удалось потушить возгорание, однако машина получила значительные повреждения.

В Одессе неизвестный поджег машину депутата областного совета Александра Ахмерова. По словам очевидцев, в автомобиль Lexus бросили коктейль Молотова

Инцидент произошел 16 декабря неподалеку от здания департамента коммунальной собственности Одесского городского совета. В припаркованный авто кинули емкость с зажигательной смесью. Спасателям удалось потушить возгорание, однако машина сильно пострадала, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области. После произошедшего из здания департамента вышли некие люди и сняли с автомобиля номерные знаки, добавили очевидцы.

Ахмеров является членом областного совета и исполкома горсовета. В 2010-2015 годах он был председателем Одесской городской избирательной комиссии, напоминает УНИАН.