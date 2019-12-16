Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: Зеленский не усвоил урок Путина
Пока вы не уснули: Зеленский не усвоил урок Путина
В мире
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
В мире
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве
В мире
Экс-депутат Рады увидел Крымский мост и проклял 2014-й
Экс-депутат Рады увидел Крымский мост и проклял 2014-й
В мире

Водитель троллейбуса и таксист устроили драку в Москве 

Москва24 + ещё 1 48 минут назад
Водитель троллейбуса и таксист устроили драку в Москве
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Водитель троллейбуса подрался с таксистом в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел возле дома № 11, строение 3 на улице Грузинский Вал. Как отмечается, дорожный конфликт между водителями произошел после того, как таксист не пропускал водителя троллейбуса, перекрыв полосу движения.
По предварительной информации, водитель такси находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время он проходит освидетельствование.
В начале декабря на улице Свободы произошел дорожный конфликт со стрельбой. Отмечалось, что один из водителей, предположительно, стрелял в других из травматического оружия.
Видео дня. Первая свадьба трансгендеров в Казани
Москва24: последние новости
Полиция начала проверку после драки на рейсе Гоа – Москва Полиция начала проверку после драки на рейсе Гоа – Москва Самолет рейсом в Гонконг вернулся в Шереметьево с превышением посадочной массы Самолет рейсом в Гонконг вернулся в Шереметьево с превышением посадочной массы Приезжего задержали за стрельбу на станции "Косино" в Москве Приезжего задержали за стрельбу на станции "Косино" в Москве 
Теги:
Происшествия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Зеленский не усвоил урок Путина
Пока вы не уснули: Зеленский не усвоил урок Путина 1
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР 347
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве 690
Экс-депутат Рады увидел Крымский мост и проклял 2014-й
Экс-депутат Рады увидел Крымский мост и проклял 2014-й 156
Ответ «Искандерам»: США угрожают новыми ракетами
Ответ «Искандерам»: США угрожают новыми ракетами 86
Видео
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
01:28
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
Общество Происшествия
Пятиэтажный дом горит в Ухте: есть погибшие
01:28
Пятиэтажный дом горит в Ухте: есть погибшие
Происшествия Пожары
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
00:39
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
Оружие
Опубликовано видео мотопробега Санта-байкеров в Испании
00:31
Опубликовано видео мотопробега Санта-байкеров в Испании
В мире Общество
Опубликовано видео с подсветкой Крымского моста
00:27
Опубликовано видео с подсветкой Крымского моста
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
09:57
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
В мире Украина
Самолёты США спешно покинули Турцию после угроз Эрдогана
04:18
Самолёты США спешно покинули Турцию после угроз Эрдогана
Армия Войска
Умер автор хита Popcorn
01:22
Умер автор хита Popcorn
В мире
Подростка зверски избили из-за бутылки минеральной воды
01:10
Подростка зверски избили из-за бутылки минеральной воды
Происшествия
Пока вы не уснули: Зеленский не усвоил урок Путина
01:35
Пока вы не уснули: Зеленский не усвоил урок Путина
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение