Водитель троллейбуса и таксист устроили драку в Москве

Водитель троллейбуса подрался с таксистом в Москве . Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел возле дома № 11, строение 3 на улице Грузинский Вал. Как отмечается, дорожный конфликт между водителями произошел после того, как таксист не пропускал водителя троллейбуса, перекрыв полосу движения.

По предварительной информации, водитель такси находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время он проходит освидетельствование.

В начале декабря на улице Свободы произошел дорожный конфликт со стрельбой. Отмечалось, что один из водителей, предположительно, стрелял в других из травматического оружия.