Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Неконституционно: Зеленскому отказали в полномочиях
Неконституционно: Зеленскому отказали в полномочиях
Украина
РФ парировала жесткие нападки ООН по Украине
РФ парировала жесткие нападки ООН по Украине
Политика
Следующая за США: Британия обвинит РФ
Следующая за США: Британия обвинит РФ
Европа
Названы самые опасные алкогольные напитки
Названы самые опасные алкогольные напитки
Общество

Французского вратаря заподозрили в изнасиловании 

Lenta.ru + ещё 2 34 минуты назад
Французского вратаря заподозрили в изнасиловании
Фото: @ActuFoot_
Вратаря французского футбольного клуба «Нанси» Баптиста Валетта арестовали по подозрению в изнасиловании 18-летней девушки. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на AFP.
В следственные органы обратилась гражданка 2001 рождения, которая заявила о факте насильственных действий в одном из ночных клубов города Нанси в ночь с 14 на 15 декабря. Валетт был арестован возле клуба в тот же день. Голкипер находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому его не удалось допросить сразу, и арест был продлен.
В этом сезоне 27-летний Валетт провел за «Нанси» 20 матчей, в которых пропустил 14 голов.
В октябре сообщалось, что бывший чемпион мира по боксу, промоутер Оскар де ла Хойя обвиняется в сексуальном насилии. Девушка, имя которой не раскрывается, утверждает, что в 2017 году де ла Хойя состоял с ней в любовных отношениях. На тот момент 29-летняя пострадавшая заявила, что в ноябре того года она отказалась вступить в сексуальную связь с ним, однако боксер силой заставил ее совершить акт.
Видео дня. Первая свадьба трансгендеров в Казани
Последние новости
Украина отказалась привлекать ДНР и ЛНР к «нормандскому формату» Украина отказалась привлекать ДНР и ЛНР к «нормандскому формату» Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год
Комментарии 
Теги:
Происшествия , Нанси
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неконституционно: Зеленскому отказали в полномочиях
Неконституционно: Зеленскому отказали в полномочиях 10
РФ парировала жесткие нападки ООН по Украине
РФ парировала жесткие нападки ООН по Украине 10
Следующая за США: Британия обвинит РФ
Следующая за США: Британия обвинит РФ 49
Названы самые опасные алкогольные напитки
Названы самые опасные алкогольные напитки
«Мама лежала на полу в вагоне. Через нее переступали»
«Мама лежала на полу в вагоне. Через нее переступали» 4
Видео
Опубликовано видео задержания угонщика автомобиля из каршеринга
01:15
Опубликовано видео задержания угонщика автомобиля из каршеринга
Происшествия
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
01:28
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
Общество Происшествия
Пятиэтажный дом горит в Ухте: есть погибшие
01:28
Пятиэтажный дом горит в Ухте: есть погибшие
Происшествия Пожары
Собака утопила машину хозяина в пруду
01:41
Собака утопила машину хозяина в пруду
Происшествия В мире
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
00:39
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
Оружие
«В советские времена было жестче»: кому запретили выезд
00:48
«В советские времена было жестче»: кому запретили выезд
Общество Статьи
Турция срывает покров с российских ЧВК
03:47
Турция срывает покров с российских ЧВК
В мире Армия
Опубликовано видео мотопробега Санта-байкеров в Испании
00:31
Опубликовано видео мотопробега Санта-байкеров в Испании
В мире Общество
Опубликовано видео с подсветкой Крымского моста
00:27
Опубликовано видео с подсветкой Крымского моста
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
09:57
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть