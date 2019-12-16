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Пираты напали на танкер в Гвинейском заливе. Экипаж захвачен 

ТАСС 18 минут назад
Пираты захватили танкер
Фото: Reuters
Пираты напали на нефтяной танкер Duke в Гвинейском заливе у берегов Западной Африки. Об этом сообщил в понедельник владелец судна, британская компания Union Maritime Ltd.
"Танкер, совершавший переход из Анголы в Того, подвергся нападению пиратов в минувшее воскресенье", — говорится в заявлении судовладельца.
В свою очередь, специализирующееся на морских новостях лондонское издание Lloyd's List передало, что танкер Duke, который шел под флагом Маршалловых островов, был атакован в Гвинейском заливе в 110 морских милях к юго-востоку от порта Ломе. По его данным, пираты захватили 20 членов экипажа, в состав которого входили граждане Индии и Нигерии, оставив одного моряка для управления судном.
В последние годы Гвинейский залив, простирающийся от Либерии до Камеруна, превратился в одно из самых опасных мест для мирового судоходства в связи с угрозой пиратства.
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Теги:
Происшествия , Ангола
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