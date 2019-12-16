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Уволенный россиянин застрелил своего начальника 

Lenta.ru + ещё 2 54 минуты назад
Уволенный россиянин застрелил начальника
Фото: СК РФ
В Липецкой области уволенный электрик застрелил своего бывшего начальника. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщается на сайте управления Следственного комитета России по региону.
Инцидент произошел на сельхозпроизводстве в селе Стегаловка. По версии следствия, бывший электрик на глазах сотрудников предприятия из охотничьего обреза застрелил 54-летнего главного энергетика — мужчина скончался на месте от полученных ранений в живот и голову.
Нападавший с места происшествия скрылся, однако позже был найден мертвым в собственном доме. По предварительным данным, он совершил самоубийство. Следователи проводят осмотр мест происшествия. Возбужденно уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).
Ранее стало известно, что житель села Новологиново Омской области убил семилетнего сына сожительницы из-за неровной осанки во время выполнения домашнего задания.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Липецкая Область
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