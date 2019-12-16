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Подростка зверски избили из-за бутылки минеральной воды 

Вести.Ru 1 час назад
В Новоуральске сильно избили 18-летнего юношу за то, что он случайно задел ногой бутылку минеральной воды.
Двое мужчин 14 декабря развлекались в магазине, расположенном на улице Автозаводская, катаясь на продуктовой тележке, из которой выпала бутылка воды. Мимо шел подросток и задел ее ногой.
Разъяренные хулиганы без лишних слов напали на молодого человека и нанесли ему несколько крепких ударов, после чего их разняли очевидцы. Агрессоры не успокоились, вышли на улицу, дождались свою жертву и зверски избили подростка.
В настоящее время юноша находится в больнице, у него сотрясение мозга, выбиты несколько зубов и не раскрывается один глаз.
По информации издания Uralweb.ru, один из нападавших является боксером, а второй работает заместителем начальника службы безопасности на золотом прииске в Невьянске и параллельно учится в Уральском институте Государственной противопожарной службы МЧС России.
Официальные комментарии по поводу избиения подростка в Новоуральске не поступали.
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Комментарии 1 
Теги:
Происшествия , Видео , МЧС , Новоуральск
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