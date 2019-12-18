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Растерзанный в Бурятии бродячими собаками младенец родился живым 

News.ru и ещё 11
41 минуту назад
Растерзанный собаками бурятский младенец родился живым
Фото: News.ru
Уголовное дело об убийстве младенца, труп которого прохожие отобрали у двух бродячих собак в Гусиноозёрске, завели в Следственном комитете Бурятии. Судмедэкспертиза установила, что мальчик родился живым и доношенным, а также кормился грудью.
В нескольких метрах от того места, где собаки грызли тело, в мусорных баках был найден пакет со следами вещества, напоминающего кровь. В пресс-службе СУ СКР по Бурятии не исключают, что новорождённого в этом пакете могли бросить в мусорный бак, откуда его и достали бродячие собаки, сообщает «МК в Бурятии».
В настоящее время проводится гистологическое исследование для установления точной причины смерти ребёнка, а также ведётся розыск его матери, для чего у местных жительниц детородного возраста берут образцы для генетических исследований, добавили в ведомстве.
Напомним, ранее несколько жителей возле одного из домов увидели возню двух собак, а приблизившись — в пасти у одной из них разглядели ребёнка. Люди отогнали животных и позвонили в правоохранительные органы, писал NEWS.ru.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , СКР , МВД , Гусиноозерск , Республика Бурятия
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