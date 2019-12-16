Осужденный экс-мэр Владивостока этапирован в колонию

Осужденный на 15 лет экс-мэр Владивостока этапирован в колонию

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев , осужденный за коррупцию на 15 лет колонии, этапирован из столичного СИЗО в колонию для отбытия наказания. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Высоцкий.

"Игорь Сергеевич этапирован на прошлой неделе, в ночь со среды на четверг, для отбытия назначенного наказания. Велика вероятность, что он будет отбывать срок на Дальнем Востоке", — сказал защитник.

Тверской суд Москвы 9 апреля признал Игоря Пушкарева виновным в коррупции и приговорил к 15 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 500 млн рублей. Суд вынес приговор и двум другим фигурантам дела: брат экс-мэра Андрей Пушкарев осужден условно на восемь лет с выплатой штрафа в размере 500 млн рублей, предприниматель Андрей Лушников получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн рублей.

Судом установлено, что в 2009-2015 годы мэр Владивостока за взятки на общую сумму 75 млн рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог. Затем он обеспечил победу в конкурсе муниципального унитарного предприятия Владивостока (МУПВ) "Дороги Владивостока" и заключил с ним контракты на 1,2 млрд рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными группе "Востокцемент" компаниями. В результате близкие родственники мэра получили от компаний группы "Востокцемент" дивиденды в размере 471,7 млн рублей.