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Осужденный на 15 лет экс-мэр Владивостока этапирован в колонию 

ТАСС 1 час назад
Осужденный экс-мэр Владивостока этапирован в колонию
Фото: РИА Новости
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный за коррупцию на 15 лет колонии, этапирован из столичного СИЗО в колонию для отбытия наказания. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Высоцкий.
"Игорь Сергеевич этапирован на прошлой неделе, в ночь со среды на четверг, для отбытия назначенного наказания. Велика вероятность, что он будет отбывать срок на Дальнем Востоке", — сказал защитник.
Тверской суд Москвы 9 апреля признал Игоря Пушкарева виновным в коррупции и приговорил к 15 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 500 млн рублей. Суд вынес приговор и двум другим фигурантам дела: брат экс-мэра Андрей Пушкарев осужден условно на восемь лет с выплатой штрафа в размере 500 млн рублей, предприниматель Андрей Лушников получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн рублей.
Судом установлено, что в 2009-2015 годы мэр Владивостока за взятки на общую сумму 75 млн рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог. Затем он обеспечил победу в конкурсе муниципального унитарного предприятия Владивостока (МУПВ) "Дороги Владивостока" и заключил с ним контракты на 1,2 млрд рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными группе "Востокцемент" компаниями. В результате близкие родственники мэра получили от компаний группы "Востокцемент" дивиденды в размере 471,7 млн рублей.
Кроме того, Генпрокуратура подала иск о взыскании 3,2 млрд рублей с Игоря Пушкарева и его компаний в связи с признанием его виновным в коррупционных преступлениях. Ранее суд в рамках обеспечительных мер по иску наложил арест на недвижимое имущество трех предприятий группы компаний "Востокцемент". Советский районный суд Владивостока назначил на 27 января 2020 года рассмотрение по существу иска Генпрокуратуры к Пушкареву на 3,2 млрд рублей.
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Теги:
Происшествия , Андрей Лушников , Игорь Пушкарев , Андрей Пушкарев , Генпрокуратура РФ , ФСИН , Владивосток , Москва
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