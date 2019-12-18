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Аэропорты Шереметьево и Домодедово проверяют из-за угрозы взрыва 

ТАСС и ещё 7
3 часа назад
Шереметьево и Домодедово проверяют из-за угрозы взрыва
Фото: РИА Новости
Специалисты оперативных служб проверяют два столичных аэропорта — Шереметьево и Домодедово — после анонимного сообщения с угрозой взрыва. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.
"Анонимное сообщение поступило от неизвестного о том, что в аэропортах Шереметьево и Домодедово заложено взрывное устройство. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку данной информации", — сказал собеседник агентства.
Аэропорты работают в штатном режиме, эвакуация не проводится.
Волна "минирований" в столице началась 28 ноября. За две недели были проверены из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов более 3 тыс. объектов, в связи с чем были эвакуированы почти 300 тыс. человек. Неизвестные сообщают о минировании судов, школ, больниц. Уже неоднократно поступала информация об угрозе взрыва аэропортов Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Кроме того, проводились проверки Киевского, Ленинградского, Курского, Белорусского и Павелецкого вокзалов из-за "минирования". Все угрозы оказались ложными.
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Комментарии 1
Происшествия , Угроза взрыва , Международный аэропорт Внуково , Аэропорт Шереметьево , МВД , ИТАР-ТАСС , Домодедово
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