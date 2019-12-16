В Москве массово эвакуируют суды

Эвакуацию провели в 20 московских судах из-за угрозы взрыва

Эвакуация проведена в 20 районных судах Москвы после сообщений о минировании, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Мосгорсуда.

«Щербинский, Савеловский, Кунцевский, Дорогомиловский, Коптевский, Зюзинский, Хамовнический, Кузьминский, Хорошевский, Чертановский, Никулинский, Останкинский, Тимирязевский, Черемушкинский, Преображенский, Бутырский, Пресненский, Таганский, Троицкий и Люблинский были эвакуированы», — рассказали в суде.

Из 20 судов 17 уже вернулось к работе, отметил собеседник агентства, уточнив, что Дорогомиловский, Бутырский и Таганский еще не вернулись к работе.

В течение трех недель в Москве проводились эвакуации множества районных судов из-за угрозы взрыва. Кроме того, были эвакуированы храм Христа Спасителя на ул. Волхонка, комплекс «Башня Федерация» на Пресненской набережной, Институт проблем механики им. А. Ишлинского на проспекте Вернадского и торговый центр «Кунцево плаза» на ул. Ярцевская. Также сотрудники оперативных служб проверили на наличие взрывных устройств несколько десятков школ в разных округах Москвы. В общей сложности из зданий эвакуировали тысячи людей.