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В мире

Три человека пострадали при пожаре в Москве 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Три человека пострадали при пожаре в Москве
Фото: РИА Новости
Пожар произошел в жилом пятиэтажном доме на Проспекте Мира в Москве, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"В 15:58 поступило сообщение о пожаре в доме 177 по Проспекту Мира. Первые прибывшие на место пожарные расчеты подтвердили, что из окна четвертого этажа идет черный дым. Принятыми мерами в 16:28 пожар ликвидирован. Происходило горение на площади 20 кв. м", — сказали в ведомстве.
По данным МЧС, при пожаре были спасены три человека. Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что после осмотра медиками, они были госпитализированы, один из них ребенок.
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Теги:
Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Москва
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