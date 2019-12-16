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Украинские силовики инсценировали нападение на депутата 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Украинские силовики инсценировали нападение на депутата
Фото: president.gov.ua
Служба безопасности Украины устроила игровое нападение на депутата Верховной рады. Инцидент произошёл в городе Сумы.
Силовики получили информацию о подготовке нападения на парламентария, сообщается на сайте ведомства. По их данным, исполнители уже получили оплату за противозаконные действия.
Однако СБУ необходимо было удостовериться в подозрениях, поэтому со страницы политика в Facebook было отправлено сообщение о нападении. В настоящий момент решается вопрос о предъявлении обвинений организатору правонарушения.
Ранее, как писал NEWS.ru, Служба безопасности Украины заявила о блокировании канала контрабанды наркотиков и психотропных веществ. Он проходил из Южной Америки в Россию. В результате операции задержаны несколько человек, в том числе граждане РФ.
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Теги:
Происшествия , СБУ , Верховная Рада
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