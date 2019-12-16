Опубликовано видео появления редких облаков в РФ

Петропавловске-Камчатском в третий раз с начала ноября наблюдается редкое природное явление — лентикулярные облака. Шапка из этих облаков образовалась над Корякским вулканом. Такие облака образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха. Характерной особенностью этих облаков является то, что они не двигаются, сколь бы ни был силён ветер.

В волновых потоках происходит непрерывный процесс конденсации водяных паров при достижении высоты точки росы и испарения при нисходящем движении воздуха. Поэтому чечевицеобразные облака не меняют своего положения в пространстве, а стоят в небе как приклеенные.

Появление лентикулярных облаков свидетельствует о том, что в атмосфере присутствуют сильные горизонтальные потоки воздуха, образующие волны над горными препятствиями, а также о том, что в воздухе достаточно высокое содержание влаги. Обычно это связано с приближением атмосферного фронта или с энергичным переносом воздуха из отдаленных районов.