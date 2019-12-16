Опубликовано видео появления редких облаков в РФ

Петропавловске-Камчатском в третий раз с начала ноября наблюдается редкое природное явление — лентикулярные облака. Шапка из этих облаков образовалась над Корякским вулканом. Такие облака образуются на гребнях воздушных волн или между двумя воздушными потоками. Отличительной особенностью таких облаков является то, что они не двигаются несмотря на сильные порывы ветра. В потоках воздуха происходит непрерывный процесс конденсации водяных паров при достижении высоты точки росы и испарения при нисходящем движении воздуха. Поэтому чечевицеобразные облака не меняют своего положения в пространстве, а стоят в небе как приклеенные.

Появление лентикулярных облаков свидетельствует о присутствии сильных горизонтальных потоков воздуха, а также о высокой влажности воздуха. Обычно это связано с приближением атмосферного фронта или с энергичным переносом воздуха из отдаленных районов.