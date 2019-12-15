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Полицейские застрелили мужчину в Москве при задержании 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Полицейские застрелили мужчину в Москве
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции в воскресенье застрелили подозреваемого в нападении на женщину во время задержания, сообщает ГУ МВД по Москве.
«Сегодня в полицию поступило сообщение о ножевом ранении в одном из домов по ул. Генерала Тюленева. Прибывшими на место сотрудниками полиции была обнаружена женщина с телесными повреждениями, а также мужчина, который вел себя неадекватно», — передает РИА «Новости» сообщение полиции.
В пресс-службе пояснили, что мужчина при виде полицейских кинулся на них, угрожая «предметом, похожим на пистолет».
«В соответствии с ФЗ «О полиции» сотрудник полиции применил табельное оружие. Мужчина от полученного ранения скончался», — сообщили в ГУМВД.
Женщина, пострадавшая от застреленного мужчины, госпитализирована.
Проводится проверка.
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Теги:
Происшествия , МВД , РИА Новости , Москва
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