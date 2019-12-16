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Мужчина устроил стрельбу из автомата Калашникова в центре Перми 

News.ru + ещё 7 1 час назад
Мужчина устроил стрельбу из автомата в центре Перми
Фото: News.ru
Министерство внутренних дел по Пермскому краю начало расследование по факту стрельбы в центре города.
Сообщается, что неизвестный начал стрелять из автомата в небо, высунувшись из окна машины. Автомобиль проезжал мимо популярного ночного клуба «Май Тай» на улице Окулова. О пострадавших не сообщается. Также около автомобиля находился отряд ДПС, который не отреагировал на стрельбу, пишет «Коммерсантъ».
На данный момент проводится проверка. Полицейские определяют достоверность информации на видеоролике.
В октябре 2019 года NEWS.ru сообщал, что 43-летний житель Москвы устроил стрельбу из травматического пистолета во дворе жилого дома. Он был задержан, а оружие изъято.
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Теги:
Происшествия , Криминал , ГИБДД , МВД , Пермский Край , Пермь
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