Мужчина устроил стрельбу из автомата в центре Перми

Мужчина устроил стрельбу из автомата Калашникова в центре Перми

Сообщается, что неизвестный начал стрелять из автомата в небо, высунувшись из окна машины. Автомобиль проезжал мимо популярного ночного клуба «Май Тай» на улице Окулова. О пострадавших не сообщается. Также около автомобиля находился отряд ДПС , который не отреагировал на стрельбу, пишет «Коммерсантъ».

На данный момент проводится проверка. Полицейские определяют достоверность информации на видеоролике.

В октябре 2019 года NEWS.ru сообщал, что 43-летний житель Москвы устроил стрельбу из травматического пистолета во дворе жилого дома. Он был задержан, а оружие изъято.