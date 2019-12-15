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В центре российского города открыли стрельбу из автомата 

Рамблер 16 минут назад
В центре Перми пассажир автомобиля открыл стрельбу из автомата Калашникова. Видеозапись ЧП появилась в социальных сетях.
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Издание «Новости Перми » со ссылкой на очевидцев пишет,
что инцидент произошел ночью 14 декабря возле клуба «Май-Тай» на Монастырской улице. Из проезжавшего BMW высунулся мужчина с автоматом Калашникова и дал несколько очередей в воздух. Гильзы при этом летели в рядом стоящие автомобили.
Затем машина уехала в сторону железнодорожного вокзала.
Очевидцы отметили, что поблизости находился наряд ГИБДД, но стражи порядка не предприняли попыток задержать нарушителя
В МВД сообщили, что начали проверку.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Москве заметили стреляющий в воздух свадебный кортеж с номерами одной из стран СНГ.
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Происшествия , Видео , ГИБДД , МВД , Пермь
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