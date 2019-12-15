Российский депутат устроил дебош в ночном клубе и избил посетителей

В Вышнем Волочке Тверской области депутат устроил дебош в ночном клубе и избил посетителей. Об этом сообщает ТИА.

По словам очевидцев, находившихся в заведении «ОЭЗ», инцидент произошел в ночь на 15 декабря. Пьяный мужчина начал хамить гостям, а затем вместе с приятелями избил их. Отмечается, что персонал пытался остановить дебошира, однако он игнорировал их требования. На место происшествия дважды приезжали сотрудники полиции, которые так и не забрали виновника конфликта в отделение.

На странице клуба во «ВКонтакте» появилась информация о том, что «в отношении гостей и персонала клуба были совершенны противоправные деяния». В группе также было опубликовано обращение от посетителей. «Мы поражены и возмущены хамским беспределом, который устроил в воскресенье, 15 декабря, в клубе "ОЭЗ" директор Вышневолоцкого колледжа и депутат Вышневолоцкого городского округа Арсеньев А. В. Помимо хамства в отношении гостей, он с группой лиц избивал посетителей, нападал на персонал клуба, который пытался остановить противоправные действия», — говорится в сообщении.

В комментариях некоторые пользователи отметили, что выдвинутые обвинения не подкреплены какими-либо доказательствами, так как клуб не опубликовал снимки и видео случившегося. Они предположили, что инцидент может быть провокацией.