Мужчина ограбил 92-летнюю блокадницу в Петербурге

Полицейские в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в ограблении 92-летней блокадницы. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным правоохранительных органов, преступление совершил 28-летний сосед пенсионерки по коммунальной квартире. Отмечается, что мужчина зашел в комнату женщины и похитил продукты, ее личные вещи, мобильный телефон и 1700 рублей.
Жительница обратилась в полицию. Сотрудникам органов удалось задержать злоумышленника в Гатчинском районе Ленинградской области и изъять у него награбленное.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»), сообщается на официальном сайте МВД РФ.
Ранее сообщалось, что в Москве неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения ходил в районе Нового Арбата с пневматическим пистолетом.