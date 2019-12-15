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Мужчина ограбил 92-летнюю соседку-блокадницу в Санкт-Петербурге 

Вечерняя Москва + ещё 3 57 минут назад
Мужчина ограбил 92-летнюю блокадницу в Петербурге
Фото: РИА Новости
Полицейские в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в ограблении 92-летней блокадницы. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным правоохранительных органов, преступление совершил 28-летний сосед пенсионерки по коммунальной квартире. Отмечается, что мужчина зашел в комнату женщины и похитил продукты, ее личные вещи, мобильный телефон и 1700 рублей.
Жительница обратилась в полицию. Сотрудникам органов удалось задержать злоумышленника в Гатчинском районе Ленинградской области и изъять у него награбленное.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»), сообщается на официальном сайте МВД РФ.
Ранее сообщалось, что в Москве неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения ходил в районе Нового Арбата с пневматическим пистолетом.
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Теги:
Происшествия , Ирина Волк , МВД , Санкт-Петербург
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