Мужчина ограбил 92-летнюю блокадницу в Петербурге

Мужчина ограбил 92-летнюю соседку-блокадницу в Санкт-Петербурге

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По данным правоохранительных органов, преступление совершил 28-летний сосед пенсионерки по коммунальной квартире. Отмечается, что мужчина зашел в комнату женщины и похитил продукты, ее личные вещи, мобильный телефон и 1700 рублей.

Жительница обратилась в полицию. Сотрудникам органов удалось задержать злоумышленника в Гатчинском районе Ленинградской области и изъять у него награбленное.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»), сообщается на официальном сайте МВД РФ.

Ранее сообщалось, что в Москве неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения ходил в районе Нового Арбата с пневматическим пистолетом.