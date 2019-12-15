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Политика

Нетрезвая компания на Сахалине напала на фельдшеров скорой 

ТАСС + ещё 3 3 часа назад
Нетрезвая компания напала на фельдшеров скорой
Фото: РИА Новости
Компания нетрезвых молодых людей напала на приехавши на вызов двух сотрудников скорой помощи в Долинске на Сахалине. Фельдшеры получили легкие травмы, сообщает в воскресенье пресс-служба Министерства здравоохранения Сахалинской области.
Минувшей ночью в приемное отделение Долинской ЦРБ обратились молодые люди, которые сообщили, что требуется медицинская помощь — женщина находится без сознания. Одновременно на станцию скорой помощи сообщили, что по тому же адресу умер человек. На место прибыли две медбригады.
"У подъезда фельдшеры встретились и вместе зашли в квартиру, их встретила толпа разъяренных молодых людей, находящихся в состоянии опьянения. На момент прибытия медбригад пожилая женщина была мертва уже несколько часов. Фельдшеры констатировали смерть, на что молодые люди отреагировали крайне негативно. Стали оскорблять и нападать на сотрудников медицинской службы", — говорится в распространенном сообщении министерства.
Когда один из фельдшеров попытался вызвать полицию, один из молодых людей выхватил у него телефон и кинул в лицо и рассек кожу. Когда его коллега попытался оказать первую помощь, один из присутствующих швырнул в него стеклянный предмет и травмировал ему руку.
"В настоящее время сотрудники находятся в удовлетворительном состоянии. Им оказана необходимая помощь. Продолжать трудовую деятельность в ближайшее время оба фельдшера не смогут. Заявление о нападении на сотрудников скорой помощи направлено в правоохранительные органы", — сообщает министерство.
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Теги:
Происшествия , Другое , МВД , Долинск , Сахалинская Область
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