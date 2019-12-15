Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Американские танки на белорусской границе попали на видео
Американские танки на белорусской границе попали на видео
Оружие
«Им пригодится»: депутат подарил чиновникам вазелин
«Им пригодится»: депутат подарил чиновникам вазелин
Видео
Назначенный Путиным губернатор отказался от работы
Назначенный Путиным губернатор отказался от работы
Политика
"Скабееву ждут крупные неприятности"
"Скабееву ждут крупные неприятности"
Общество

В Челябинске бойцовская собака растерзала хозяина 

Ura.Ru 30 минут назад
Бойцовская собака растерзала россиянина
Фото: Ura.Ru
В подъезде одного из домов на улице Трашутина в Челябинске собака бойцовской породы напала на хозяина. Пострадавший потерял много крови, в тяжелом состоянии его увезли в больницу.
Инцидент произошел ночью, очевидцы предположили, что