Бойцовская собака растерзала россиянина

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В Челябинске бойцовская собака растерзала хозяина
Ura.Ru
30 минут назад
Фото: Ura.Ru
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В подъезде одного из домов на улице Трашутина в
Челябинске
собака бойцовской породы напала на хозяина. Пострадавший потерял много крови, в тяжелом состоянии его увезли в больницу.
Инцидент произошел ночью, очевидцы предположили, что