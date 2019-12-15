Бойцовская собака растерзала россиянина 

В Челябинске собака бойцовской породы напала на хозяина и растерзала его. Мужчина потерял много крови и угодил в реанимацию. Инцидент произошел в микрорайоне Чурилово, пишут в группе «Наш Челябинск».
Владелец был нетрезв, говорят очевидцы, и мог спровоцировать животное. Спасаясь от разъяренного пса, он выбежал в парадную.
Отбиться от собаки ему помогали жена и соседи. Полиция и скорая прибыли на место. Подъезд после ЧП был залит кровью.
«Челябинцы сняли видео и сфотографировали кровавые лужи, а затем поделились этой историей в соцсетях. Судя по комментариям за кадром любительского репортажа, трагедия произошла в семье, разводившей бойцовых собак. Всего в квартире на тот момент было шесть собак, одна из них разозлилась, когда хозяин пришел домой пьяный, и напала на него», — сообщают в соцсети.
В полиции подтвердили, что происшествие имело место в ночь на воскресенье, передает РИА Новости.
«На место происшествия осуществлялся выезд, были опрошены жильцы. По данному факту проводится проверка в отделе полиции "Тракторозаводский"», — заявили в МВД.
Инцидент оживил давний спор противников и любителей бойцовских собак.
«Я вот не понимаю людей, которые ходят с такими собаками без Намордника! Ротвейлеры, питы, стаффы, америк бульдоги! Да какая разница, добрая собака или злая. Мало ли что может у неё в голове произойти», — пишет один лагерь комментаторов.
«У меня был ротвейлер и той, так той защищал и охранял ротвейлера, потому что тот кусаться не умел вообще», — отвечает другой лагерь.
Ранее «Рамблер» сообщал о видео, где собака бойцовской породы растерзала дворовую кошку. Инцидент произошел в Курске. Хозяин пса стоял рядом и довольно улыбался.