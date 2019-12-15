Бойцовская собака растерзала россиянина

Челябинске собака бойцовской породы напала на хозяина и растерзала его. Мужчина потерял много крови и угодил в реанимацию. Инцидент произошел в микрорайоне Чурилово, пишут в группе «Наш Челябинск».

Владелец был нетрезв, говорят очевидцы, и мог спровоцировать животное. Спасаясь от разъяренного пса, он выбежал в парадную.

Отбиться от собаки ему помогали жена и соседи. Полиция и скорая прибыли на место. Подъезд после ЧП был залит кровью.

«Челябинцы сняли видео и сфотографировали кровавые лужи, а затем поделились этой историей в соцсетях. Судя по комментариям за кадром любительского репортажа, трагедия произошла в семье, разводившей бойцовых собак. Всего в квартире на тот момент было шесть собак, одна из них разозлилась, когда хозяин пришел домой пьяный, и напала на него», — сообщают в соцсети.

В полиции подтвердили, что происшествие имело место в ночь на воскресенье, передает РИА Новости.

«На место происшествия осуществлялся выезд, были опрошены жильцы. По данному факту проводится проверка в отделе полиции "Тракторозаводский"», — заявили в МВД.

Инцидент оживил давний спор противников и любителей бойцовских собак.

«Я вот не понимаю людей, которые ходят с такими собаками без Намордника! Ротвейлеры, питы, стаффы, америк бульдоги! Да какая разница, добрая собака или злая. Мало ли что может у неё в голове произойти», — пишет один лагерь комментаторов.

«У меня был ротвейлер и той, так той защищал и охранял ротвейлера, потому что тот кусаться не умел вообще», — отвечает другой лагерь.