Пассажиров самолета эвакуировали в аэропорту Сиднея 

Самолет, выполнявший рейс в Перт, вернулся в аэропорт Сиднея из-за проблем с гидравлической системой. После посадки пилот воздушного судна принял решение об эвакуации пассажиров в качестве меры предосторожности.
После приземления салон самолета заполнил дым, появился запах горения, сообщают очевидцы.
"Возможно, это выглядело как дым, но это был туман из гидравлической системы", — заявили в пресс-службе авиакомпании.
Возможной причиной произошедшего представители Qantas назвали попадание гидравлической жидкости в систему кондиционирования воздуха.