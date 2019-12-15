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Пассажиров самолета эвакуировали в аэропорту Сиднея 

Газета.Ru 1 час назад
Пассажиров самолета эвакуировали в аэропорту Сиднея
Фото: Depositphotos
Самолет, выполнявший рейс в Перт, вернулся в аэропорт Сиднея из-за проблем с гидравлической системой. После посадки пилот воздушного судна принял решение об эвакуации пассажиров в качестве меры предосторожности.
После приземления салон самолета заполнил дым, появился запах горения, сообщают очевидцы.
"Возможно, это выглядело как дым, но это был туман из гидравлической системы", — заявили в пресс-службе авиакомпании.
Возможной причиной произошедшего представители Qantas назвали попадание гидравлической жидкости в систему кондиционирования воздуха.
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Теги:
Происшествия , Сидней
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