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Общество

На посетителей МФЦ с потолка полился кипяток 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Ливень с потолка и падающие блоки обшивки сняли на видео посетители сургутского многофункционального центра (МФЦ). Ролик опубликовали в в группе «К-информ».
На кадрах с потолка льется горячая вода, сотрудницы центра спешно убирают папки с документами. Через мгновение часть потолка падает, женщины с визгом бросаются бежать.
ЧП произошло около 17. 00 в офисе городского МФЦ, который находится в торпговом центре «Сити-Молл». Свидетели говорят, что люди не пострадали, место аварии оградили, посетителей эвакуировали. Причина пока непонятна. По одной из версий, прорвало трубу с горячей водой. При этом инцидент мог закончиться гораздо хуже — рядом с неисправной трубой проходят проводка под напряжением.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Выборге сотрудницы МФЦ получили травмы при обвале крыши из-за наледи.
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Происшествия , Видео
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