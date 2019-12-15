На посетителей МФЦ с потолка полился кипяток

Ливень с потолка и падающие блоки обшивки сняли на видео посетители сургутского многофункционального центра (МФЦ). Ролик опубликовали в в группе «К-информ».

На кадрах с потолка льется горячая вода, сотрудницы центра спешно убирают папки с документами. Через мгновение часть потолка падает, женщины с визгом бросаются бежать.

ЧП произошло около 17. 00 в офисе городского МФЦ, который находится в торпговом центре «Сити-Молл». Свидетели говорят, что люди не пострадали, место аварии оградили, посетителей эвакуировали. Причина пока непонятна. По одной из версий, прорвало трубу с горячей водой. При этом инцидент мог закончиться гораздо хуже — рядом с неисправной трубой проходят проводка под напряжением.