В торговом центре в США произошла перестрелка

Торговый центр в США закрыли из-за перестрелки посетителей

Двое знакомых поссорились в торговом центре Джорджии в США . Конфликт перерос в перестрелку. Сейчас торговый центр закрыт для посетителей. Об этом сообщила газета «Известия».

Один человек получил ранения в результате стрельбы в торговом центре Cumberland в американском округе Кобб (штат Джорджия), — сообщило издание. Someone was shot in the food court of Cumberland Mall after an argument. The victim’s condition hasn’t been made immediately clear. It was ALLEGEDLY over the Jordan 11 release today.



No one else was injured. pic.twitter.com/spkqx0gkfV— Everything Georgia (@GAFollowers) 14 декабря 2019 г.

Участник конфликта, затеявший стрельбу, скрылся с места преступления, отмечает издание. Местная полиция ведёт поиски стрелка.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Москве девятиклассник застрелился на глазах у своего друга. Отмечается, что мальчик чувствовал усталость от жизни и переживал из-за предстоящих экзаменов. Также известно, что подростки в день происшествия выпивали алкоголь.