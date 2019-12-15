Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Назван новый председатель «Яблока»
Назван новый председатель «Яблока»
Политика
Назначенный Путиным губернатор отказался от работы
Назначенный Путиным губернатор отказался от работы
Политика
Ротару "поддержала" Украину на концерте в Москве
Ротару "поддержала" Украину на концерте в Москве
Шоу-бизнес
Коммунисты Иркутска требуют отставки Путина и Медведева
Коммунисты Иркутска требуют отставки Путина и Медведева
Политика

Торговый центр в США закрыли из-за перестрелки посетителей 

News.ru + ещё 1 1 час назад
В торговом центре в США произошла перестрелка
Фото: cocoparisienne /pixabay.com
Двое знакомых поссорились в торговом центре Джорджии в США. Конфликт перерос в перестрелку. Сейчас торговый центр закрыт для посетителей. Об этом сообщила газета «Известия».
Один человек получил ранения в результате стрельбы в торговом центре Cumberland в американском округе Кобб (штат Джорджия), — сообщило издание.
Участник конфликта, затеявший стрельбу, скрылся с места преступления, отмечает издание. Местная полиция ведёт поиски стрелка.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Москве девятиклассник застрелился на глазах у своего друга. Отмечается, что мальчик чувствовал усталость от жизни и переживал из-за предстоящих экзаменов. Также известно, что подростки в день происшествия выпивали алкоголь.
Видео дня. Учитель года обложил матом школьника
News.ru: последние новости
После неудачного прыжка с кровати умер ребёнок в Крыму После неудачного прыжка с кровати умер ребёнок в Крыму Отец керченского стрелка погиб после того, как на него напали Отец керченского стрелка погиб после того, как на него напали Алабая-людоеда поймали в Волгограде Алабая-людоеда поймали в Волгограде
Комментарии 
Теги:
Происшествия , Криминал , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван новый председатель «Яблока»
Назван новый председатель «Яблока» 96
Назначенный Путиным губернатор отказался от работы
Назначенный Путиным губернатор отказался от работы 312
Ротару «поддержала» Украину на концерте в Москве
Ротару «поддержала» Украину на концерте в Москве 1
Коммунисты Иркутска требуют отставки Путина и Медведева
Коммунисты Иркутска требуют отставки Путина и Медведева
Дубовицкая рассказала, кто дал Галкину «путевку в жизнь»
Дубовицкая рассказала, кто дал Галкину «путевку в жизнь» 4
Видео
Опубликовано видео аварии с участием фанатов Макса Коржа
00:37
Опубликовано видео аварии с участием фанатов Макса Коржа
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с пострадавшим пешеходом
00:27
Опубликовано видео ДТП с пострадавшим пешеходом
Происшествия
Китай начинает борьбу за выживание
00:31
Китай начинает борьбу за выживание
Наука и техника В мире
Названа причина отставки иркутского губернатора
01:56
Названа причина отставки иркутского губернатора
Политика Другое
Жестокое избиение российского подростка попало на видео
00:39
Жестокое избиение российского подростка попало на видео
Происшествия Криминал
«Плохая примета»: Галкин посадил не то дерево у дома
02:14
«Плохая примета»: Галкин посадил не то дерево у дома
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк сделали заявление
01:04
Близкие Заворотнюк сделали заявление
Шоу-бизнес Другое
Киеву дали «домашнее задание»
01:40
Киеву дали «домашнее задание»
В мире Политика
Опубликовано видео пожара на Варшавском шоссе
02:37
Опубликовано видео пожара на Варшавском шоссе
Брежнева рассказала, как собирала деньги себе на операцию
01:00
Брежнева рассказала, как собирала деньги себе на операцию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение