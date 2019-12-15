Снимал на видео: подробности дела «мальчика на гречке»

Отчим, ставивший ребенка на гречку, снимал издевательства на видео. Подробности истории

Родители, ставившие 8-летнего мальчика коленями на гречневую крупу, нашли данный способ наказания в интернете. Процесс издевательств над ребенком его отчим снимал на видео, сделав шесть записей.

Как стало известно ранее, в Омске мужчина неоднократно ставил своего пасынка коленями на гречневую крупу на длительное время, от получаса до девяти часов. Недавно мальчик перенес операцию по удалению вросшей в кожу ног гречки. По информации «Комсомольской правды», однажды отчим мальчика решил, что его пасынок отбился от рук, и решил заняться его воспитанием. Однако в силу того, что с воспитанием детей мужчина знаком не был, он ознакомился с информацией о наказании в интернете и предложил несколько «подходящих» методов матери ребенка на выбор.

«Нам показался эффективным такой способ: гречку насыпают в пакет и наказанный становится на него коленями», — рассказала «КП» мать пострадавшего мальчика.

По словам женщины, она проверила такой метод наказания на себе: постояла коленями на гречке, поняла, что это не больно, и поэтому решила применить такое наказание к сыну. Однако ребенок, в отличии от матери, был вынужден стоять на гречке долгие часы. Так его истязали за малейшие провинности, в том числе за то, что после школы он приходил домой не сразу.

Позже стало известно, что весь процесс издевательств над ребенком его отчим снимал на видео. Так он следил за тем, чтобы мальчик «не халтурил». С устройства мужчины было изъято шесть видеозаписей. Судя по ним, стоять на коленях часами мальчику надо было ровно, опираться на стену руками запрещалось, а за малейшее нарушение отчим избивал ребенка.