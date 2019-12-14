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Общество

Умер отец керченского стрелка 

Газета.Ru + ещё 5 45 минут назад
Умер отец керченского стрелка
Фото: Соцсети
Отец керченского стрелка Владислава Рослякова Игорь умер в больнице. Об этом сообщает "Регион online" со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Как известно, осенью 53-летнего мужчину жестоко избили и ограбили, после чего он попал в медучреждение с серьезной травмой головы.
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По данным источника, на момент нападения Игорь Росляков был уже больным.
"После того, что натворил его сын, он "сдал" позиции. Проблемы были и с психикой, и с весом, " — рассказал собеседник издания.
Источник подтвердил, что медикам мужчину спасти не удалось.
Cтудент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков 17 октября 2018 года открыл стрельбу из ружья, а затем взорвал самодельное взрывное устройство. После нападения он совершил самоубийство. В результате инцидента погибли более 20 человек.
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Теги:
Происшествия , Владислав Росляков
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