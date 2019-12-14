Умер отец керченского стрелка

Отец керченского стрелка Владислава Рослякова Игорь умер в больнице. Об этом сообщает "Регион online" со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Как известно, осенью 53-летнего мужчину жестоко избили и ограбили, после чего он попал в медучреждение с серьезной травмой головы.

По данным источника, на момент нападения Игорь Росляков был уже больным.

"После того, что натворил его сын, он "сдал" позиции. Проблемы были и с психикой, и с весом, " — рассказал собеседник издания.

Источник подтвердил, что медикам мужчину спасти не удалось.

Cтудент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков 17 октября 2018 года открыл стрельбу из ружья, а затем взорвал самодельное взрывное устройство. После нападения он совершил самоубийство. В результате инцидента погибли более 20 человек.