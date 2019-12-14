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Россиянка чуть не выбросила ребенка из окна из-за нервного срыва 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Россиянка готовилась выбросить ребенка из окна
Фото: РИА Новости
Жительница Санкт-Петербурга чуть не выбросила двухлетнюю дочь из окна из-за нервного срыва. Об этом стало известно «Фонтанке».
Как пишет издание, россиянка с маленьким ребенком на руках начала выбрасывать из квартиры личные вещи около 7 утра в субботу, 14 декабря. Прибывшие по вызову соседей участковый и экстренные службы растянули под окнами тент на случай, если малыш упадет из окна.
После этого спасатели и полицейский смогли попасть в квартиру и забрать у матери девочку. Отмечается, что в квартире находился еще один ребенок, чей возраст — 12 лет. В настоящее время дети находятся в больнице, их здоровью ничего не угрожает. Мать была передана бригаде врачей, как пишет «Фонтанка», у нее «случилась истерика».
В конце ноября жительница Владивостока выбросила новорожденного младенца из окна восьмого этажа, ее задержали. Ребенок упал с высоты 30 метров и умер от полученных травм. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК («Убийство»). Следователи назначили матери психолого-психиатрическую экспертизу.
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Теги:
Происшествия , СКР , Фонтанка.Ру
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