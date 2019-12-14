Подросток совершил суицид после кражи шоколада

Российский подросток совершил самоубийство после кражи шоколада из магазина

В Ленинском районе Новосибирска 13-летний подросток совершил самоубийство после кражи шоколада из магазина, когда об этом узнали родители. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

Как рассказал собеседник издания, трое мальчиков решили украсть шоколад, предположительно, на спор. Охрана магазина вызвала родителей. По данным источника, мальчик покончил с собой 10 декабря после «профилактической беседы» с отцом — это было «ежеминутное решение».

По данным «Комсомольской правды», подросток совершил самоубийство, пока отца не было дома — тот пошел за младшим сыном в детский сад.

Ранее в туалете московского общежития в Дмитровском переулке нашли тело 16-летней студентки-пианистки из Китая. Собеседник агентства рассказал, что тело обнаружили 12 декабря. При визуальном осмотре на нем не обнаружили следов насилия. Возле трупа также не нашли «подозрительных предметов».