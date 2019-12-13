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Неизвестный в Калуге обстрелял маршрутку 

ТАСС + ещё 1 59 минут назад
В Калуге обстреляли маршрутку
Фото: РИА Новости
Полиция начала проверку по факту обстрела в Калуге маршрутного автобуса, предположительно, из пневматического оружия. Об этом сообщила в пятницу журналистам пресс-служба УМВД по Калужской области.
"Во время движения маршрутки неизвестный произвел выстрел в сторону салона. В результате разбито стекло. Никто из четырех пассажиров, находившихся в салоне, не пострадал. Предположительно, выстрел был сделан из пневматического оружия", — говорится в сообщении пресс-службы полиции.
По ее данным, ведется розыск стрелка.
"Проводится полицейская проверка", — добавили в пресс-службе УМВД по региону.
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Теги:
Происшествия , Другое , МВД , Калуга
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