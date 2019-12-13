В Калуге обстреляли маршрутку

Неизвестный в Калуге обстрелял маршрутку

Полиция начала проверку по факту обстрела в Калуге маршрутного автобуса, предположительно, из пневматического оружия. Об этом сообщила в пятницу журналистам пресс-служба УМВД по Калужской области.

"Во время движения маршрутки неизвестный произвел выстрел в сторону салона. В результате разбито стекло. Никто из четырех пассажиров, находившихся в салоне, не пострадал. Предположительно, выстрел был сделан из пневматического оружия", — говорится в сообщении пресс-службы полиции.

По ее данным, ведется розыск стрелка.