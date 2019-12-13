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Алабая-людоеда поймали в Волгограде 

News.ru 1 час назад
Алабая-людоеда поймали в Волгограде
Фото: Pixabay.com
В Волгограде был пойман алабай-людоед, который откусил хозяйке палец. Сейчас он находится в одиночной клетке ветеринарного центра.
Пёс несколько дней назад держал в страхе целый район: он покусал несколько собак, а также едва не набросился на троих прохожих. Когда хозяйка алабая Моси встала на его защиту, то едва не лишилась руки. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Сейчас питомец ведёт себя прилично, готов дать лапу и требует ласки. Но пока никто не решился его погладить.
Как ранее писал NEWS.ru, на пляже Массачусетса найден труп белой акулы нехарактерного ярко-красного цвета. Длина особи достигает трёх метров.
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Теги:
Происшествия , Волгоград
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