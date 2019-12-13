Алабая-людоеда поймали в Волгограде

Волгограде был пойман алабай-людоед, который откусил хозяйке палец. Сейчас он находится в одиночной клетке ветеринарного центра.

Пёс несколько дней назад держал в страхе целый район: он покусал несколько собак, а также едва не набросился на троих прохожих. Когда хозяйка алабая Моси встала на его защиту, то едва не лишилась руки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Сейчас питомец ведёт себя прилично, готов дать лапу и требует ласки. Но пока никто не решился его погладить.

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