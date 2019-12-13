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Из Москвы-реки достали спрыгнувшего с моста мужчину 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 2 часа назад
Из Москвы-реки достали спрыгнувшего с моста мужчину
Фото: РИА Новости
Спасатели достали из Москвы-реки мужчину, который спрыгнул с Большого Каменного моста и направился вплавь в сторону храма Христа Спасителя, сообщил представитель экстренных служб столицы.
«Сотрудники МЧС при помощи гидрокостюмов извлекли из воды мужчину, примерно 30 лет», — приводит слова источника РИА «Новости».
В ответ на вопрос спасателей, зачем он прыгнул в воду, мужчина заявил, что ему «захотелось поплавать». Спасатели достали мужчину из реки в районе храма Христа Спасителя и передали его врачам.
Ранее спасатели вытащили из Москвы-реки упавшего с Крымского моста мужчину.
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Теги:
Происшествия , Иисус Христос , МЧС , РИА Новости
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