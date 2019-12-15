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Политика

В Таиланде челябинца отправили в тюрьму за нападение на полицейского. «Принял за обезьянку» 

Ura.Ru + ещё 1 16 минут назад
Россиянин напал на полицейского в Таиланде
Фото: личная страница Сергея в соцсетях
Туриста с Южного Урала поместили в тюрьму Таиланда после того, как он напал полицейского. Супруга челябинца утверждает, что он принял какое-то вещество и стал невменяемым. Теперь ему нужна срочная помощь медиков, а вместо этого его держат в заключении.
Ольга, супруга арестованного челябинца, рассказала порталу 74.ru, что еще до поездки за границу он начал принимать антидепрессанты, выписанные врачом. Через несколько дней отдыха мужчина куда-то пропал, а затем вернулся в отель и начал вести себя агрессивно. Это состояние затянулось надолго. Работники отеля в итоге вызвали полицию.
«Сергей набросился на сотрудника правоохранительных органов, потому что ему казалось, что он медведь, а полицейского принял за обезьянку», — рассказала супруга челябинца.
По ее словам, даже спустя несколько дней в тюрьме состояние мужа не улучшилось.
«Он всё равно нёс чушь, представлял себя Путиным», — поделилась женщина.
Вести переговоры с полицией уральской туристке помог волонтер-доброволец. Ольга пыталась доказать полицейским, что супруг нуждается в лечении, но ей это не удалось. 14 декабря она вернулась домой и сразу обратилась за помощью в аппарат уполномоченного по правам человека в Челябинской области.
Она готова предоставить все справки, что муж находился под наблюдением психиатров и доказать в суде, что в момент нападения на тайских полицейских он был в невменяемом состоянии. Сложность заключается также в том, что сейчас мужчину сложно будет вывезти на родину — ни и одна авиакомпания не возьмет его на борт, пока он не пройдет лечение в клинике.
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Комментарии 2 
Теги:
Происшествия , Справка на права , МВД , Таиланд
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