Россиянин напал на полицейского в Таиланде

В Таиланде челябинца отправили в тюрьму за нападение на полицейского. «Принял за обезьянку»

Туриста с Южного Урала поместили в тюрьму Таиланда после того, как он напал полицейского. Супруга челябинца утверждает, что он принял какое-то вещество и стал невменяемым. Теперь ему нужна срочная помощь медиков, а вместо этого его держат в заключении.

Ольга, супруга арестованного челябинца, рассказала порталу 74.ru, что еще до поездки за границу он начал принимать антидепрессанты, выписанные врачом. Через несколько дней отдыха мужчина куда-то пропал, а затем вернулся в отель и начал вести себя агрессивно. Это состояние затянулось надолго. Работники отеля в итоге вызвали полицию.

«Сергей набросился на сотрудника правоохранительных органов, потому что ему казалось, что он медведь, а полицейского принял за обезьянку», — рассказала супруга челябинца.

По ее словам, даже спустя несколько дней в тюрьме состояние мужа не улучшилось.

«Он всё равно нёс чушь, представлял себя Путиным», — поделилась женщина.

Вести переговоры с полицией уральской туристке помог волонтер-доброволец. Ольга пыталась доказать полицейским, что супруг нуждается в лечении, но ей это не удалось. 14 декабря она вернулась домой и сразу обратилась за помощью в аппарат уполномоченного по правам человека в Челябинской области.

Она готова предоставить все справки, что муж находился под наблюдением психиатров и доказать в суде, что в момент нападения на тайских полицейских он был в невменяемом состоянии. Сложность заключается также в том, что сейчас мужчину сложно будет вывезти на родину — ни и одна авиакомпания не возьмет его на борт, пока он не пройдет лечение в клинике.