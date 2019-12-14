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Жестокое избиение российского подростка попало на видео 

Lenta.ru + ещё 4 21 минуту назад
В Ярославской области Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в сеть попало видео, на котором подросток избивает сверстника. Видеозапись происшествия опубликовало издание 76.ru.
На кадрах видно, как компания парней и девушек что-то обсуждает, после чего один из них начинает бить по лицу другого. Подросток получал удары по бокам и голове, а также по лицу. Другие подростки никак не пытаются вмешаться и остановить избиение.
По данным СК, избиение произошло в городе Тутаеве. Пострадавшему 13 лет, нападавшему — 15 лет. СК возбудил уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего из хулиганских побуждений группой лиц»). Нападавшего задержали, следствие ходатайствует о заключении его под стражу.
10 декабря стало известно, что в Санкт-Петербурге семеро парней оскорбили и избили 18-летнюю девушку из-за ее внешнего вида, предположив, что она лесбиянка. Избиение попало на видео, на котором видно, что девушка получает удар по лицу. После этого она падает, у нее начинаются судороги. Полиция задержала четырех человек.
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Комментарии 1 
Теги:
Происшествия , Видео , Криминал , Драка , СКР , Ярославская Область
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