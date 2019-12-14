Жестокое избиение российского подростка попало на видео

Ярославской области Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в сеть попало видео, на котором подросток избивает сверстника. Видеозапись происшествия опубликовало издание 76.ru.

На кадрах видно, как компания парней и девушек что-то обсуждает, после чего один из них начинает бить по лицу другого. Подросток получал удары по бокам и голове, а также по лицу. Другие подростки никак не пытаются вмешаться и остановить избиение.

По данным СК, избиение произошло в городе Тутаеве. Пострадавшему 13 лет, нападавшему — 15 лет. СК возбудил уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего из хулиганских побуждений группой лиц»). Нападавшего задержали, следствие ходатайствует о заключении его под стражу.

10 декабря стало известно, что в Санкт-Петербурге семеро парней оскорбили и избили 18-летнюю девушку из-за ее внешнего вида, предположив, что она лесбиянка. Избиение попало на видео, на котором видно, что девушка получает удар по лицу. После этого она падает, у нее начинаются судороги. Полиция задержала четырех человек.