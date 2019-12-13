Документы о сгоревшем в Одессе колледже хотели уничтожить

Документы о сгоревшем в Одессе колледже пытались уничтожить

Все новости на карте

Руководители управления Госслужбы по ЧС в Одесской области пытались уничтожить документацию о проверке противопожарного состояния сгоревшего колледжа, заявили в Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

СБУ изымает материалы, которые подтверждают причастность к противоправной деятельности должностных лиц Госслужбы по ЧС.

Пожар начался в среду, 4 декабря, в шестиэтажном здании 1914 года постройки, известном как доходный дом Асвадурова. В нем располагались Институт морской биологии, филиал Института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Источник огня находился в помещениях колледжа на третьем этаже. Причина произошедшего официально не названа, начато досудебное расследование, установлены два подозреваемых. В результате трагедии погибли 16 человек. Тела 14 погибших были найдены на месте трагедии под завалами, еще двое скончались в больнице.

Работы по ликвидации последствий пожара продолжаются. К ним привлечено 227 человек и 40 единиц техники.