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Документы о сгоревшем в Одессе колледже пытались уничтожить 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Документы о сгоревшем в Одессе колледже хотели уничтожить
Фото: РИА Новости
Руководители управления Госслужбы по ЧС в Одесской области пытались уничтожить документацию о проверке противопожарного состояния сгоревшего колледжа, заявили в Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщается на сайте ведомства.
СБУ изымает материалы, которые подтверждают причастность к противоправной деятельности должностных лиц Госслужбы по ЧС.
Пожар начался в среду, 4 декабря, в шестиэтажном здании 1914 года постройки, известном как доходный дом Асвадурова. В нем располагались Институт морской биологии, филиал Института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Источник огня находился в помещениях колледжа на третьем этаже. Причина произошедшего официально не названа, начато досудебное расследование, установлены два подозреваемых. В результате трагедии погибли 16 человек. Тела 14 погибших были найдены на месте трагедии под завалами, еще двое скончались в больнице.
Работы по ликвидации последствий пожара продолжаются. К ним привлечено 227 человек и 40 единиц техники.
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Теги:
Происшествия , Украина , Пожар во Владимире , СБУ
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