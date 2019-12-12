Названа основная версия убийства Шеремета

После отработки три версии из четырех не нашли подтверждения, сообщил Евгений Коваль.
Убийство с целью дестабилизации ситуации на Украине — основная версия убийства журналиста Павла Шеремета. С таким заявлением выступил первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль.
По его словам, изначально следователи рассматривали четыре версии, но в итоге остановились на одной. Коваль добавил, что «дело Шеремета» также изучало ФБР.
Сегодня, 12 декабря, рок-музыканту из Киева Андрею Антоненко предъявили обвинения в убийстве российского журналиста. Стоит отметить, что некоторое время назад он приостановил свою музыкальную карьеру и стал сержантом ССО.