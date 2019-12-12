Названа основная версия убийства Шеремета

Полиция Украины назвала основную версию убийства Шеремета

Все новости на карте

После отработки три версии из четырех не нашли подтверждения, сообщил Евгений Коваль.

Убийство с целью дестабилизации ситуации на Украине — основная версия убийства журналиста Павла Шеремета . С таким заявлением выступил первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль.

По его словам, изначально следователи рассматривали четыре версии, но в итоге остановились на одной. Коваль добавил, что «дело Шеремета» также изучало ФБР