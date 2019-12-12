Наркодилер выпрыгнул из окна отдела полиции в Москве

Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает «МК».

По данным издания, мужчину задержали по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств. Сотрудники ППС доставили предполагаемого наркодилера в отделение, и во время допроса у следователя он подбежал к окну и спрыгнул вниз с четвертого этажа.

В результате мужчина получил переломы обеих ног и ушибы внутренних органов. Он был госпитализирован под конвоем.

Ранее в сети появилось видео попытки побега обвиняемого в убийстве девушки из московского суда. Он сумел выбраться из стеклянной клетки в зале заседаний и пролезть в потолок, но был пойман конвоирами.