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Наркодилер выпрыгнул из окна отдела полиции в Москве 

Lenta.ru 51 минуту назад
Наркодилер выпрыгнул из окна отдела полиции в Москве
Фото: РИА Новости
Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает «МК».
По данным издания, мужчину задержали по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств. Сотрудники ППС доставили предполагаемого наркодилера в отделение, и во время допроса у следователя он подбежал к окну и спрыгнул вниз с четвертого этажа.
В результате мужчина получил переломы обеих ног и ушибы внутренних органов. Он был госпитализирован под конвоем.
Ранее в сети появилось видео попытки побега обвиняемого в убийстве девушки из московского суда. Он сумел выбраться из стеклянной клетки в зале заседаний и пролезть в потолок, но был пойман конвоирами.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Москва
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