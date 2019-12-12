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Политика

Российская массажистка-частница сломала ноги семимесячному ребенку 

Lenta.ru + ещё 1 58 минут назад
Российская массажистка сломала ноги ребенку
Фото: РИА Новости
В Красноярске массажистка-частница сломала семимесячной девочке обе ноги, правую — в трех местах. Ребенку пришлось накладывать гипс, родители намерены обратиться в полицию. Об этом сообщил ТВК.
Родители обратились к массажистке по совету врачей, но вместо похода в поликлинику выбрали частного специалиста, с которым работали и раньше. За один курс массажа и неоконченный второй они заплатили более 80 тысяч рублей.
После сеанса массажа у девочки поднялась температура, она не спала несколько суток и все время плакала, а ее правая нога перестала двигаться. Мать ребенка добавила, что девочка «вела себя очень тревожно, как будто ее пробивало током», а также вздрагивала от прикосновений.
В Минздраве Красноярского края сообщили, что квалификации «детский массажист» не существует — есть только детская сестра по массажу, которая должна иметь соответствующий сертификат и подтверждать его раз в несколько лет.
Ранее в Москве уволили начальство столичного роддома №27 имени Спасокукоцкого после того, как многочисленные пациентки оставили на него жалобы. Своих постов лишились заведующая филиалом родильного дома и заведующие всех отделений.
Перед проверкой в соцсетях широко обсуждался пост одной из рожениц, которая рассказала, что во время беременности у ее ребенка не было патологий, но из-за врачебных ошибок он родился с множественными повреждениями. По словам женщины, во время родов врачи использовали очень много обезболивающих препаратов и применяли агрессивные методы. Младенец получил отек мозга, пережил клиническую смерть и остался инвалидом.
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Теги:
Происшествия , Другое , Минздрав РФ , Красноярск
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