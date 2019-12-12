Российская массажистка сломала ноги ребенку

Российская массажистка-частница сломала ноги семимесячному ребенку

Красноярске массажистка-частница сломала семимесячной девочке обе ноги, правую — в трех местах. Ребенку пришлось накладывать гипс, родители намерены обратиться в полицию. Об этом сообщил ТВК.

Родители обратились к массажистке по совету врачей, но вместо похода в поликлинику выбрали частного специалиста, с которым работали и раньше. За один курс массажа и неоконченный второй они заплатили более 80 тысяч рублей.

После сеанса массажа у девочки поднялась температура, она не спала несколько суток и все время плакала, а ее правая нога перестала двигаться. Мать ребенка добавила, что девочка «вела себя очень тревожно, как будто ее пробивало током», а также вздрагивала от прикосновений.

Минздраве Красноярского края сообщили, что квалификации «детский массажист» не существует — есть только детская сестра по массажу, которая должна иметь соответствующий сертификат и подтверждать его раз в несколько лет.

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