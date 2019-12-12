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Происшествия

Покупатель открыл стрельбу в петербургском супермаркете из-за сырка 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Покупатель открыл стрельбу в супермаркете из-за сырка
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге пьяный покупатель открыл стрельбу в «Пятерочке» после того, как между ним и администрацией магазина возник конфликт из-за съеденного им сырка.
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, видео публикует «Рен ТВ».
По словам кассира, мужчина пришел на кассу с оберткой от сырка, просьба оплатить съеденный товар разозлила покупателя.
«Спросили: «Сырок у вас один?» И у него этот фантик. Я говорю: «Сырок не забудьте оплатить». Он не отказался оплачивать, но это вызвало у него агрессию. Пьяный был, корзину бросил, брать ничего не стал, хлопок все слышали, я нажала тревожную кнопку», — рассказала продавец.
По предварительной информации, пьяный покупатель выстрелил один раз из пистолета «Оса» и скрылся. Сейчас личность злоумышленника устанавливает полиция.
Ранее было опубликовано видео драки со стрельбой в магазине «Пятерочка» в Пермском крае.
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Теги:
Происшествия , Криминал , РЕН ТВ , Санкт-Петербург
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