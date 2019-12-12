Покупатель открыл стрельбу в супермаркете из-за сырка

Покупатель открыл стрельбу в петербургском супермаркете из-за сырка

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Санкт-Петербурге пьяный покупатель открыл стрельбу в «Пятерочке» после того, как между ним и администрацией магазина возник конфликт из-за съеденного им сырка.

По словам кассира, мужчина пришел на кассу с оберткой от сырка, просьба оплатить съеденный товар разозлила покупателя.

«Спросили: «Сырок у вас один?» И у него этот фантик. Я говорю: «Сырок не забудьте оплатить». Он не отказался оплачивать, но это вызвало у него агрессию. Пьяный был, корзину бросил, брать ничего не стал, хлопок все слышали, я нажала тревожную кнопку», — рассказала продавец.

По предварительной информации, пьяный покупатель выстрелил один раз из пистолета «Оса» и скрылся. Сейчас личность злоумышленника устанавливает полиция.

Ранее было опубликовано видео драки со стрельбой в магазине «Пятерочка» в Пермском крае.