Клиент «Пятерочки» открыл огонь из-за съеденного сырка

Клиент «Пятерочки» открыл стрельбу из-за съеденного сырка

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Покупатель, находящийся в нетрезвом состоянии, устроил стрельбу в магазине "Пятерочка" в Санкт-Петербурге . Соответствующее видео выложил РЕН ТВ.

Как стало известно, инцидент произошел в четверг, 12 декабря.

По имеющейся информации, между покупателем и администрацией магазина случился конфликт из-за съеденного им сырка.

Сотрудники супермаркета обратились к мужчине с просьбой не забыть оплатить продукт.

В свою очередь мужчина, будучи пьяным, бросил корзину.

По словам продавца, в итоге он ничего не взял.

Отмечается, что злоумышленник один раз выстрелил из пистолета "Оса", а после этого покинул место преступления.

В данный момент стражи порядка выясняют обстоятельства происшествия.