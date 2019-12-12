Клиент «Пятерочки» открыл огонь из-за съеденного сырка

Покупатель, находящийся в нетрезвом состоянии, устроил стрельбу в магазине "Пятерочка" в Санкт-Петербурге. Соответствующее видео выложил РЕН ТВ.
Как стало известно, инцидент произошел в четверг, 12 декабря.
По имеющейся информации, между покупателем и администрацией магазина случился конфликт из-за съеденного им сырка.
Сотрудники супермаркета обратились к мужчине с просьбой не забыть оплатить продукт.
В свою очередь мужчина, будучи пьяным, бросил корзину.
По словам продавца, в итоге он ничего не взял.
Отмечается, что злоумышленник один раз выстрелил из пистолета "Оса", а после этого покинул место преступления.
В данный момент стражи порядка выясняют обстоятельства происшествия.