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Политика

Мужчина позвонил бывшей жене 650 раз и попал в тюрьму 

Рамблер 25 минут назад
Мужчина позвонил бывшей жене 650 раз и попал в тюрьму
Фото: РИА Новости
В Британии бизнесмен Сайед Али преследовал свою бывшую жену Риффат Риаз, позвонив ей 650 раз за 12 дней и угрожая «последствиями» за продажу дома. Об этом сообщает Daily Mail.
Али и Риаз прожили вместе 16 лет, в их браке родились трое детей. Али начал донимать экс-супругу звонками, узнав, что она без спроса решила продать за 300 тысяч фунтов стерлингов их дом.
«У тебя есть 24 часа, чтобы убрать табличку «Продается», или будут последствия», — заявил он во время одного из звонков.
Также Али оскорблял бывшую жену и обвинял ее в том, что их дети якобы прогуливают школу. После обращения Риаз в полицию мужчине вынесли предупреждение. Однако он не перестал звонить и в итоге был арестован. Риаз сменила номер телефона, а ее бывшему мужу запретили приближаться к ней в течение двух лет.
Сам мужчина объяснил случившееся нервным срывом.
Как сообщал «Рамблер», ранее жителя Понка-Сити (штат Оклахома, США) арестовали за нападение на мать его новорожденного ребенка с кислотой. Пара поссорилась, 24-летняя девушка ушла из дома, но вернулась за телефоном, что разозлило ее бойфренда. Он облил лицо, шею, руки и ягодицы девушки кислотой, но ей удалось сбежать.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия
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