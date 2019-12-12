«Вы лесбиянки?!» Кто стоит за жестоким избиением студентки

Петербурге расследуют уголовное дело об избиении 18-летней студентки Екатерины Лысых. По данным СМИ, девушку избили несколько парней, которым не понравился ее внешний вид. Полиция задержала четырех подозреваемых — самый младший из них учится в седьмом классе. По предварительным данным, все они — члены националистической группировки. Между тем пострадавшая до сих пор находится в больнице.

В Санкт-Петербурге задержаны четверо молодых людей, подозреваемых в избиении 18-летней студентки из Екатеринбурга Екатерины Лысых. Пресс-служба петербургского главка МВД сообщает, что, по оперативной информации, подозреваемые принадлежат к неформальному сообществу.

11 декабря оперативники Центра «Э» задержали в разных местах Петербурга четырех человек, некоторые из которых не достигли совершеннолетия. По данным издания «Фонтанка», вечером того же дня дознаватель Центрального района предъявил обвинение троим из них по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести».

Обвиняемыми стали 16-летний подросток, который нигде не учится и не работает, школьник, который учится в седьмом классе и 19-летний студент юридического факультета одного из городских вузов. Еще один задержанный проходит по делу как свидетель.

Как сообщают СМИ, в ходе допросов один из задержанных признался, что начал приставать к девушкам, поскольку ему не понравилось их поведение — он предположил, что те являются членами ЛГБТ-сообщества. Порталы отмечают, что все задержанные могли быть участниками одной из националистических группировок.

«Фонтанка» сообщает, что подозреваемые отпущены с учетом несовершеннолетия и легкости статьи. Однако подруга Екатерины в разговоре с «Газетой.Ru» опровергла эту информацию, заявив, что сегодня состоится процедура их опознания.

«Этого не может быть. Сегодня только состоится опознание. До него никто никого отпустить не может», — сказала она.

Сейчас в домах подозреваемых идут обыски. Так, у студента правоохранители обнаружили выкопанные из земли патроны времен войны. Если экспертиза подтвердит их боевое состояние, то молодому человеку грозит еще одно уголовное дело, передает сайт kp.ru.

Инцидент произошел в понедельник, 9 декабря. Как рассказали в соцсетях друзья пострадавшей, около 21.00 четыре подруги шли по Лиговскому проспекту, а за ними — группа из пяти или шести мужчин. Они стали в издевательских и оскорбительных выражениях комментировать внешний вид девушек — в частности их короткие стрижки. Те в ответ огрызнулись. Мужчины не успокоились и стали хватить их за руки.

«Они начали оскорблять нас в грубой форме из-за того, что у девочек своеобразный вид. Начались обзывания типа: «Вы что, лесбиянки?!» Они подходили слишком близко, спрашивали, что у нас в карманах. Мы пытались уйти дальше, но мужчины перекрывали нам ходы», — рассказала подруга потерпевшей Алина изданию «Бумага». Девушка добавила, что парни пытались отобрать у них телефоны и кошельки.

Подруги смогли забежать в кофейню, одна из них попыталась позвать на помощь охрану, но не успела. Мужчины зашли за ними, тогда одна из девушек попыталась достать перцовый баллончик, из-за чего ее ударили в лицо.

Екатерина Лысых вступилась за подругу и побежала за обидчиками, призывая их к ответу. Тогда девушку избили.

В сети было опубликовано видео с камер видеонаблюдения, установленных в кафе. На записи запечатлен конец конфликта: вслед за девушками в заведение заходит толпа парней, через несколько секунд они начинают выбегать оттуда. Екатерина идет за ними, у входа один из парней пинает ее несколько раз, а затем другой парень сильно бьет в лицо. Девушка моментально падает, ударяясь об стол, и теряет сознание. Ей на помощь спешат подруги, а затем подходит сотрудница кафе. Парни между тем сбегают с места преступления.

Вызванная на место скорая помощь доставила Екатерину в Мариинскую больницу. Там девушка написала заявление в полицию, а затем сама пришла к правоохрантелям. Медики диагностировали у нее сотрясение мозга без травматических изменений. Кроме того, ей пришлось зашивать губу.

Друзья девушки активно рассказывают в соцсетях о преступлении и состоянии Екатерины. По их словам, 10 декабря пострадавшей стало хуже, ей вновь вызвали «скорую», которая доставила ее в Александровскую больницу. Девушку до сих пор сильно тошнит, она не может есть, но постепенно идет на поправку. На фотографии также видно, что под глазами у пострадавшей сильные отеки и синяки.

12 декабря подруга Екатерины рассказала в твиттере, что утром ей сняли швы и хотели выписать, однако затем врачи приняли решение оставить ее в больнице.