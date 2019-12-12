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Политика

Возникновение пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» объяснили 

Lenta.ru 1 час назад
Возникновение пожара на «Адмирале Кузнецове» объяснили
Фото: ТАСС
Пожар на крейсере Адмирал Кузнецов начался после того, как искра при сварке упала в трюм, где были остатки мазута. Об этом заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске увеличилось с восьми до десяти. Шестеро находятся в реанимации, состояние еще одного оценивается как легкой степени тяжести. Среди пострадавших при возгорании на крейсере рабочих не было, уточнили в Центре судоремонта «Звездочка». Пострадали двое военных, их жизни ничего не угрожает.
Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел 12 декабря. По предварительным данным, возгорание случилось в ходе ремонта в первом энергоотсеке на второй палубе, горит дизельное топливо, огнем охвачен весь энергоотсек. Площадь пожара увеличилась до 600 квадратных метров. В настоящее время «Адмирал Кузнецов» стоит на ремонте в доке.
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Комментарии 2 
Теги:
Происшествия , Пожары , Алексей Рахманов , Объединенная судостроительная корпорация , Центр судоремонта "Звездочка" , РИА Новости
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