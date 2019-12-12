Возникновение пожара на «Адмирале Кузнецове» объяснили

Возникновение пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» объяснили

Пожар на крейсере Адмирал Кузнецов начался после того, как искра при сварке упала в трюм, где были остатки мазута. Об этом заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов , передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске увеличилось с восьми до десяти. Шестеро находятся в реанимации, состояние еще одного оценивается как легкой степени тяжести. Среди пострадавших при возгорании на крейсере рабочих не было, уточнили в Центре судоремонта «Звездочка» . Пострадали двое военных, их жизни ничего не угрожает.

Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел 12 декабря. По предварительным данным, возгорание случилось в ходе ремонта в первом энергоотсеке на второй палубе, горит дизельное топливо, огнем охвачен весь энергоотсек. Площадь пожара увеличилась до 600 квадратных метров. В настоящее время «Адмирал Кузнецов» стоит на ремонте в доке.