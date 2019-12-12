В Удмуртии тренера спортивной школы Глазова отстранили от работы за рукоприкладство. Поводом для отстранения послужила видеозапись одного из волейбольных матчей. На кадрах видно, как женщина грубо обращается со своими подопечными — замахивается на них руками, таскает за волосы. Инцидент произошел в 2017 году, но ролик появился в Сети спустя два года. Происшествие в школе прокомментировал министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики Александр Варшавский, чиновник назвал поведение педагога недопустимым и противоречащим тренерской и спортивной этике. По данному факту начата служебная проверка.
Появилось видео рукоприкладства тренера спортшколы в Ижевске
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