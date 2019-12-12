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Мужчина взорвал свою квартиру после расставания с девушкой 

Рамблер 20 минут назад
Мужчина взорвал свою квартиру после расставания с девушкой
Фото: Reuters
Житель Глазго повредил газовую трубу и устроил взрыв в своей квартире после того, как его бросила девушка. Об этом сообщает Daily Star.
27-летний Брайан Рейд устроил утечку газа, услышав от своей 30-летней подруги Эммы Фитцсиммонс, что их отношения закончены.
Из-за взрыва пришлось эвакуировать десять квартир, более 20 жильцов были вынуждены покинуть свои дома. Рейд сильно обгорел в начавшемся после взрыва пожаре и провел больше недели в больнице. Также пострадал один из его соседей.
В момент взрыва Фитцсиммонс находилась в квартире с Рейдом. По словам женщины, бойфренд хотел, чтобы они умерли вместе.
«Ты не уйдешь. Вокруг газ — вот и все. Я взрываю нас», — якобы сказал ей Рейд.
Однако девушка не пострадала при взрыве и даже смогла потушила огонь до прибытия аварийных бригад.
Рейда признали виновным в создании угрозы жизням людей. Его арестовали до вынесения приговора в следующем году. При этом мужчина утверждал, что не собирался убивать подругу и хотел лишь покончить с собой, и суд в это поверил.
Как сообщал «Рамблер», ранее 42-летний британец поджег себя из-за расставания с девушкой. Подруга бросила его после месяца отношений, он пришел к пабу, в котором она работает, и облил себя бензином. Мужчина попал в больницу в критическом состоянии.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия , Глазго
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