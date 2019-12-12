Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Путина удивил отчет Кудрина
Пока вы спали: Путина удивил отчет Кудрина
Политика
Россия жестко ответила Германии
Россия жестко ответила Германии
Политика
Закрытый гроб Лужкова смутил россиян
Закрытый гроб Лужкова смутил россиян
Общество
Мужчина нашел способ выйти на пенсию в 24 года
Мужчина нашел способ выйти на пенсию в 24 года
Общество

На заводе рассказали подробности пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Раскрыты подробности пожара на «Адмирале Кузнецове»
Фото: РИА Новости
Возгорание на «Адмирале Кузнецове» произошло при огневых работах в трюме первого энергоотсека, сообщил источник на заводе «Звездочка».
«Площадь горения выросла с 20 до 120 кв. метров. Тушение осуществляется при помощи пенной атаки, сейчас загорелось дизельное топливо», — передает ТАСС слова источника в экстренных службах Мурманска.
Еще один источник сообщил, что в результате пожара пострадали три человека.
«Пострадавших трое. Всем им оказывается медицинская помощь», — сказал источник.
«В настоящее время не найден один рабочий, находившийся в очаге пожара», — сообщил источник РИА «Новости».
По его словам, борьбу с огнем на крейсере ведут три звена пожаротушения.
Отметим, что это не первый инцидент на крейсере за время ремонта.
В ночь на 30 октября 2018 года недалеко от Мурманска затонул плавучий док ПД-50, в котором находился на ремонте авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Причиной затопления стало отключение насосов, вызванное скачком напряжения в электросети на берегу в ходе операции по спуску крейсера на воду.
Упавший с плавдока на палубу «Адмирала Кузнецова» кран повредил палубу и корпус. Из-за ЧП крейсер получил 52 повреждения на 70 млн рублей.
Во вторник президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что на крейсере потребовалось провести дополнительный ремонт главных турбин энергетической установки.
Напомним, ранее в четверг сообщалось, что на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске во время ремонтных работ произошло возгорание. По предварительным данным, огонь возник в первом энергоотсеке, пострадали три человека.
Видео дня. Жительницу Екатеринбурга заочно похоронили
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В МЧС вспомнили о реакции Путина на спасение Вани Фокина В МЧС вспомнили о реакции Путина на спасение Вани Фокина Подлодка затонула в Приморье по пути на утилизацию Подлодка затонула в Приморье по пути на утилизацию ФСБ задержала планировавшего теракт в Мурманске боевика «Правого сектора» ФСБ задержала планировавшего теракт в Мурманске боевика «Правого сектора»
Комментарии 4 
Теги:
Происшествия , Алексей Рахманов , Объединенная судостроительная корпорация , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Мурманск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Путина удивил отчет Кудрина
Пока вы спали: Путина удивил отчет Кудрина 114
Россия жестко ответила Германии
Россия жестко ответила Германии 211
Закрытый гроб Лужкова смутил россиян
Закрытый гроб Лужкова смутил россиян 235
Мужчина нашел способ выйти на пенсию в 24 года
Мужчина нашел способ выйти на пенсию в 24 года 47
Трамп сделал Лаврову деловое предложение
Трамп сделал Лаврову деловое предложение 213
Видео
Опубликовано видео пуска ракеты «Союз-2.1б» в Плесецке
01:22
Опубликовано видео пуска ракеты «Союз-2.1б» в Плесецке
Армия
Опубликовано видео ЧП на крейсере «Адмирал Кузнецов»
00:05
Опубликовано видео ЧП на крейсере «Адмирал Кузнецов»
Происшествия
Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
00:38
Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
Путин приехал на церемонию прощания с Лужковым
01:13
Путин приехал на церемонию прощания с Лужковым
Политика
В войска поступила партия «арктических» танков Т-80БВМ
00:56
В войска поступила партия «арктических» танков Т-80БВМ
Армия
Россияне празднуют День Конституции
00:46
Россияне празднуют День Конституции
Общество
Опубликовано видео последствий аварии на теплосети в Варшаве
00:43
Опубликовано видео последствий аварии на теплосети в Варшаве
Происшествия В мире
Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы
00:38
Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы
Шоу-бизнес
Историк Соколов решил искупить вину деньгами
02:34
Историк Соколов решил искупить вину деньгами
Происшествия
Опубликовано видео нашествия медуз в Крыму
00:31
Опубликовано видео нашествия медуз в Крыму
Экология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение