Раскрыты подробности пожара на «Адмирале Кузнецове»

На заводе рассказали подробности пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов»

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Возгорание на «Адмирале Кузнецове» произошло при огневых работах в трюме первого энергоотсека, сообщил источник на заводе «Звездочка».

«Площадь горения выросла с 20 до 120 кв. метров. Тушение осуществляется при помощи пенной атаки, сейчас загорелось дизельное топливо», — передает ТАСС слова источника в экстренных службах Мурманска

Еще один источник сообщил, что в результате пожара пострадали три человека.

«Пострадавших трое. Всем им оказывается медицинская помощь», — сказал источник.

«В настоящее время не найден один рабочий, находившийся в очаге пожара», — сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, борьбу с огнем на крейсере ведут три звена пожаротушения.

Отметим, что это не первый инцидент на крейсере за время ремонта.

В ночь на 30 октября 2018 года недалеко от Мурманска затонул плавучий док ПД-50, в котором находился на ремонте авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Причиной затопления стало отключение насосов, вызванное скачком напряжения в электросети на берегу в ходе операции по спуску крейсера на воду.

Упавший с плавдока на палубу «Адмирала Кузнецова» кран повредил палубу и корпус. Из-за ЧП крейсер получил 52 повреждения на 70 млн рублей.

Напомним, ранее в четверг сообщалось, что на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске во время ремонтных работ произошло возгорание. По предварительным данным, огонь возник в первом энергоотсеке, пострадали три человека.