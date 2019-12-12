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Опубликовано видео ЧП на крейсере «Адмирал Кузнецов» 

Рамблер 51 минуту назад
Три человека пострадали во время пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», который находится в ремонтном доке в Мурманске. По некоторым сведениям, возгорание произошло в первом энергоотсеке крейсера при проведении сварочных работ. К настоящему моменту площадь пожара увеличилась и составляет 120 кв. м. Боевой корабль «Адмирал Кузнецов» является тяжелым авианесущим крейсером ВМФ России, он способен нести более 50 летательных аппаратов. В состав северного флота крейсер вошел в 1991 году.
Редактор:  Алевтина Жаркова
Теги:
Происшествия , Видео , Адмирал Кузнецов , Мурманск
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