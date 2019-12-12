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Число пострадавших на «Адмирале Кузнецове» снова выросло 

Lenta.ru + ещё 42 52 минуты назад
Число пострадавших на «Адмирале Кузнецове» снова выросло
Фото: РИА Новости
Число пострадавших при пожаре на авианосце Адмирале Кузнецове увеличилось до 12 человек, еще троих ищут. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Еще три человека числятся пропавшими без вести.
Ранее Пятый канал опубликовал список из 10 пострадавших. Все они были доставлены в Мурманскую городскую клиническую больницу. Как сообщали в пресс-службе Северного флота, два члена экипажа крейсера получили неопасные для жизни травмы дыхательных путей, им оказана медпомощь.
Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел 12 декабря. По предварительным данным, возгорание случилось в ходе ремонта в первом энергоотсеке на второй палубе, горит дизельное топливо, огнем охвачен весь энергоотсек. По последним данным, площадь пожара составила 600 квадратных метров.
В настоящее время «Адмирал Кузнецов» стоит на ремонте в доке.
Возможной причиной мог стать человеческий фактор при проведении сварочных работ. Возгорание началось после того, как искра при сварке упала в трюм, где были остатки мазута.
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Теги:
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