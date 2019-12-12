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В мире

Голая модель выгнала грабителя из дома 

Рамблер 42 минуты назад
Голая модель выгнала грабителя из дома
Фото: Instagram
Грабитель проник в дом американской Instagram-звезды Дани Бэнкс, наткнулся на голую хозяйку и сбежал, ничего не украв. Об этом сообщает Daily Star.
29-летнюю Бэнкс разбудил среди ночи лай ее собаки. Девушка встала с кровати, пошла искать питомца и встретилась с преступником лицом к лицу. Daily Star опубликовала кадр с установленной в доме Бэнкс камеры. Снимок демонстрирует, что в момент встречи с грабителем модель была полностью обнажена.
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Преступник испугался и отпрыгнул назад, но затем начала угрожать Бэнкс пистолетом и потребовал открыть сейф. Затем он толкнул модель и ушел с пустыми руками.
Бэнкс позвонила в полицию и сказала, что неизвестный пытался ограбить ее под дулом пистолета. Полицейские выяснили, что преступник взломал замок на ее двери. Найти грабителя пока не удалось.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Белоруссии вор проник в дом индивидуального предпринимателя, который шьет мягкие игрушки, и похитил двух плюшевых медведей. Преступника удалось задержать: им оказался 23-летний безработный белорус. Он заявил, что одного медведя он хотел подарить, а второго — продать.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия , Газета Daily Star
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